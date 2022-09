As crianças tiveram a vivência de campo do Floresta do Amanhã, programa que visa restaurar parte da Mata Atlântica - Divulgação / PMN

Nilópolis - A importância do plantio de árvores para o Meio Ambiente já está esclarecida para os estudantes das 31 escolas municipais e das redes privadas de Nilópolis. Na manhã desta quarta-feira (21/9), eles celebraram o "Dia Nacional da Árvore" plantando 271 mudas, no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão.

Cada escola adotou uma paineira rosa, que no futuro formarão uma alameda, caminho composto por árvores. As crianças tiveram a vivência de campo do Floresta do Amanhã, programa que visa restaurar parte da Mata Atlântica. "É uma experiência muito boa. Estou feliz e quero voltar logo para ver como ficou", contou a estudante do 5º ano da escola Sagrado Coração de Jesus, Vitória Alves, de 11 anos.



Ricardo Oliveira dos Santos, 35 anos, levou sua filha Emanuela Jesus Oliveira dos Santos, de 4 anos. Ele ajudou a estudante do Instituto Presbiteriano de Ensino, da rede privada, a plantar. O objetivo da parceria entre as secretarias de Educação e Meio Ambiente é oferecer a vivência de campo e a aproximação com o Parque Natural do Gericinó, assim gerando o sentimento de pertencimento e a reflexão sobre a importância da Mata Atlântica para a vida e para a cidade.Ricardo Oliveira dos Santos, 35 anos, levou sua filha Emanuela Jesus Oliveira dos Santos, de 4 anos. Ele ajudou a estudante do Instituto Presbiteriano de Ensino, da rede privada, a plantar.



"Daqui a dois anos nós teremos um corredor rosa na nossa pista de caminhada, florescendo e enfeitando. Que essa seja uma sementinha para que você, aí na sua casa, também possa educar a sua criança a cuidar do nosso meio ambiente, que é o futuro que já está batendo na nossa porta", salientou a vice-prefeita Flávia Duarte.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, garante estar trabalhando pela recuperação da remanescente da Mata Atlântica, principalmente por meio do Floresta do Amanhã. A restauração florestal assegura o desenvolvimento sustentável. "A importância é tremenda, principalmente nesse contexto mais recente de mudanças climáticas e que infelizmente a gente vem observando uma série de catástrofes e questões associadas a mudanças climáticas. Então acho que ação da prefeitura é fundamental para conscientizar essas pequenas gerações acerca da importância do meio ambiente, do respeito do homem em relação ao meio ambiente", disse o professor do Quadro Complementar do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (IRI/PUC-Rio).