Dezesseis policiais militares, em seus dias de folga, farão rondas pelo município para prevenir os crimes e prender suspeitos de cometer transgressões - Divulgação / PMN

Dezesseis policiais militares, em seus dias de folga, farão rondas pelo município para prevenir os crimes e prender suspeitos de cometer transgressõesDivulgação / PMN

Publicado 20/09/2022 21:29 | Atualizado 20/09/2022 22:47

Nilópolis - Desde de segunda-feira (19/09), a cidade de Nilópolis passou a contar com quatro viaturas do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (Pmerj). Dezesseis policiais militares, em seus dias de folga, farão rondas pelo município para prevenir os crimes e prender suspeitos de cometer transgressões, em apoio aos militares que trabalham lotados na 2ª Companhia do 20º BPM (Mesquita) e ficam baseados na cidade.

“Sabemos que a competência da segurança é do governo do Estado, através da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas o que o município puder fazer para auxiliar, é de grande valia. Estamos dando esse passo hoje por intermédio do PROEIS: a Prefeitura remunera a folga do policial militar para que ele trabalhe sob o comando do município e estamos disponibilizando também as viaturas, todas caracterizadas, para que possam patrulhar as ruas de nossa cidade auxiliando o Estado na segurança de nossos munícipes”, afirmou o prefeito Abraãozinho (PL).



Nilópolis passou a contar com quatro viaturas do PROEIS, por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e a Polícia Militar Divulgação / PMN

A vice-prefeita Flávia Duarte (PL) afirmou que o início do trabalho do Proeis significa mais um passo que está sendo dado na cidade, sob o comando do prefeito. O secretário de Segurança, Esmar França, salientou que o objetivo é melhorar a segurança do município. “Esses veículos vão funcionar no sistema de baseamento e patrulhamento. Os carros ficarão 30 minutos parados em lugares e depois vão rodar, sempre com o apoio da Guarda Municipal. Assim teremos mais eficiência na prevenção dos crimes na cidade”, avaliou o secretário de Segurança.

Ele observou que a Guarda Municipal tem feito um serviço admirável. “Em um ano e oito meses, tempo que estou à frente da secretaria, eles atuaram em 1.334 ocorrências, entre elas apoio à vacinação, prisões e auxílio a outras secretarias ”. As viaturas vão fazer as seguintes rotas: Cabral e Manoel Reis, Nossa Senhora de Fátima e Centro, Paiol e Cabuís, e Nova Cidade. O comandante da 2ª Companhia da PM, o tenente João Barros, prestigiou a cerimônia.



Um dos policiais selecionado, o cabo Osvaldo Viana, de 38 anos, recebeu a braçadeira com o símbolo do Proeis das mãos do prefeito Abraãozinho Divulgação / PMN

Um dos policiais selecionado, o cabo Osvaldo Viana, 38 anos, recebeu a braçadeira com o símbolo do Proeis das mãos do prefeito. Ele é morador da cidade e serve no 20º BPM, em Mesquita. “Eu soube da inscrição no site do PROEIS e me interessei em colaborar com a segurança na área onde eu e minha família moramos”, disse Viana, que é casado e tem dois filhos.

Segundo o prefeito, mesmo não sendo atribuição da Guarda Municipal, os funcionários desse setor têm desempenhado papel fundamental na busca do bem-estar da população. “A gente sabe que a guarda foi criada para proteger o patrimônio público, mas hoje eles estão na rua também protegendo o maior patrimônio de cada cidadão, que é a vida de cada um. E, devido a esse trabalho, nos motivou a dar apoio às forças estaduais e também à nossa guarda municipal”.



O prefeito Abraãozinho (camisa polo), ao lado da vice-prefeita Flávia Duarte (vermelho) e representantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal Divulgação Atualmente, Abraãozinho busca a aprovação pela Câmara Municipal de Vereadores do projeto que institui o Regime Adicional de Serviço (RAS) para remuneração guardas municipais que trabalharem para o poder público municipal nos dias de descanso.