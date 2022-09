A apresentação de rappers, com a participação de bailarinos, será uma das atrações no Parque Gericinó - Divulgação

A apresentação de rappers, com a participação de bailarinos, será uma das atrações no Parque GericinóDivulgação

Publicado 19/09/2022 17:23

Ao final do workshop, haverá a apresentação dos cantores rapper Pitty Rocha e Owddy Divulgação

Luis Caio representa a conexão entre os eixos temáticos da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente Divulgação / Felipe Bragança

Priscila Rooxo, é natural de Mesquita, traz nos traços da sua arte como ponto importante para valorização da autoestima da mulher periférica Divulgação

Dante Urban é nilopolitano e já trabalhou em diversas intervenções de arte na cidade de Mesquita. Possui trabalhos para marcas importantes como a Rede Globo e a Nike Divulgação / Marcio Graffiti

Nilópolis - O rap, estilo musical surgido nas cidades e integrante da cena cultural conhecida como Hip Hop, vai animar a manhã do próximo domingo (25/09), no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis. O som vai embalar a inauguração do painel de 100 metros quadrados com artes em grafite nos muros na entrada do parque, realização do projeto, e a oficina oferecida às crianças no local pelos artistas Dante Urban, Luis Caio e Priscila Rooxo, autores das obras.Giza DJ e Clovis DJ vão embalar o início do evento e a abertura da inscrição para a oficina. Em seguida, vão falar autoridades municipais e Fábio Mateus, gestor da produtora Oficina de Ideias, responsável pela ação, incentivada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Secretaria de Estado e Economia Criativa, por meio do Edital Rua Cultural RJ. Ao final do workshop, haverá a apresentação dos cantores rapper Pitty Rocha e Owddy, com participação de bailarinos. O trabalho feito pelas crianças será exposto no muro, ao lado do painel.propõe a valorização da arte local, a importância da sustentabilidade e da representatividade feminina. Dante Urban, Luis Caio e Priscila Rooxo são moradores da Baixada Fluminense e vão se expressar com suas obras nos muros do parque localizado entre os maciços da Pedra Branca e do Mendanha, situado no bioma da Mata Atlântica. O Parque Natural é um patrimônio ambiental que conta com uma grande área ecológica e de lazer para a população nilopolitana e moradores de cidades próximas.Dante Urban é nilopolitano e já trabalhou em diversas intervenções de arte na cidade de Mesquita. Possui trabalhos para marcas importantes como a Rede Globo e a Nike. Em 2019 pintou a Rock District, no Rock in Rio, em parceria com outros artistas. No mesmo ano participou do Graffiti Fine Arte, em São Paulo, no Museu da América Latina. O evento é considerado o maior do segmento no Brasil.Já Priscila Rooxo, natural de Mesquita, traz nos traços da sua arte como ponto importante para valorização da autoestima da mulher periférica. Segundo a artista, o corpo é importante dentro dos espaços. Isso significa que a arte a fez sair de várias estatísticas comuns da classe social e da região como gravidez precoce, união conjugal prematura, falta de escolaridade, falta de recursos básicos, entre outros.Luis Caio é o mais experiente do trio. Natural de Queimados, Caio representa a conexão entre os eixos temáticos da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Nos muros a temática será apresentada através de figuras humanas, caricaturas e/ou animais, com toques geométricos e traços fortemente demarcados nas obras. O artista possui obras em diversos pontos marcantes da Baixada Fluminense como Queimados, Nova Iguaçu e Nilópolis.9h - Início do evento (Ligar o som, ao comando de GizaDJ e ClovesDJ, e abrir inscrições para oficina)9h15 - Abertura (com as Falas da produção e autoridades presentes)9h30 - Início da oficina de pintura e grafite com os artistas Dante Urban, Priscila Rooxo e Luis Caio10h20 - Fim da oficina10h30 - Início do show com a cantora rapper Pitty Rocha e o Rapper Owddy, com participação de bailarinos;11h - Encerramento do evento;11h10 - Volta os DJs;12h - Fim das atividades.