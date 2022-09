Serão realizadas duas mesas de debate ao longo da programação. A primeira será um balanço da situação da EJA no IFRJ - Divulgação

Publicado 19/09/2022 11:03 | Atualizado 19/09/2022 11:17

Nilópolis - O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) sediará, nesta sexta-feira (23/09), o evento de comemoração de 15 anos da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT) no IFRJ, que acontecerá a partir das 17h30, no bairro Frigorífico. O evento será presencial e aberto para todos, sem necessidade de inscrição. Também será transmitido pelo canal do Fórum de Educação de Jovens e Adultos (FEJA) IFRJ no Youtube

Serão realizadas duas mesas de debate ao longo da programação. A primeira será um balanço da situação da EJA no IFRJ e contará com a participação da pró-reitora de Ensino do IFRJ, Alessandra Ciambarella; da coordenadora-geral de Educação de Jovens e Adultos - CGEJA, Emanuele Nunes de Lima Figueiredo Jorge; e da representante do Fórum de Educação de Jovens e Adultos - FEJA, Fernanda Gouveia Paixão.



A segunda mesa apresentará os desafios da EJA para o futuro no IFRJ. Participarão: o coordenador do curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA do Campus Nilópolis, Érico Lemos; o coordenador do curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA do Campus Duque de Caxias, Welsing Moreira Pereira; o coordenador do Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA do Campus Maracanã, Carlos Victor de Oliveira; o coordenador do Curso de Cuidador de Idosos na modalidade PROEJA - FIC do Campus São Gonçalo, André Valente; e alunos dos campi.

O Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), em Nilópolis, fica na Rua Lúcio Tavares, 1045, no bairro Frigorífico.