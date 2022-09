Nilópolis

Prefeitura de Nilópolis seleciona fundo para Plano de Previdência de servidores públicos

Servidores com salários acima do teto do Regime Geral de Previdência Social poderão participar. Atualmente, a Previnil conta com 1.216 aposentados e 300 pensionistas

Publicado 15/09/2022 12:45 | Atualizado há 1 dia