Com início às 8h, a premiação inclui materiais de pintura para os três primeiros colocados de cada categoria, diploma e medalhas - Divulgação

Com início às 8h, a premiação inclui materiais de pintura para os três primeiros colocados de cada categoria, diploma e medalhasDivulgação

Publicado 14/09/2022 14:47 | Atualizado 14/09/2022 14:48

A gincana será dividida nas categorias infanto-juvenil (até 14 anos), adulto profissional e adulto amador Divulgação

Os três primeiros colocados de cada categoria ganharão também materiais de pintura e desenho como premiação Divulgação

Nilópolis - Quem é artista plástico, gosta de desenhar ou pintar, tem a oportunidade de participar daque será promovida, neste domingo (18/09), pela Secretaria de Cultura de Nilópolis, por meio da Escola de Artes Plásticas Fayga Ostrower, na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes, no bairro Cabral. Com início às 8h, a premiação inclui materiais de pintura para os três primeiros colocados de cada categoria, diploma e medalhas. Um almoço também será servido aos participantes.Sob a coordenação do professor D.Zito, a gincana terá como tema aspectos paisagísticos e arquitetônicos da cidade de Nilópolis, inclusive o Parque Natural Municipal do Gericinó. Os participantes deverão criar suas obras após a inscrição até as 13h, sem tempo adicional e a comissão julgadora, formada pelos artistas plásticos Afonso Carlos, Lilian e D. Zito vai selecionar os vencedores.A gincana será dividida nas seguintes categorias: infanto-juvenil (até 14 anos), adulto profissional e adulto amador. O primeiro lugar receberá medalha de ouro, o segundo lugar, medalha de prata, e o terceiro lugar, medalha de bronze. Os três primeiros colocados de cada categoria ganharão também materiais de pintura e desenho como premiação. Serão desclassificados os participantes que não seguirem o tema estabelecido.O professor D. Zito explicou que os integrantes da competição, se forem profissionais, irão para os locais que irão retratar.