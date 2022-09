Nilópolis

Nilópolis inicia obras em viaduto, calçadas e praças

As obras estão acontecendo na rua João Pessoa, no Centro, com novas calçadas entre o Colégio Estadual Antônio Figueira de Almeida e o Posto de Saúde Central, no Viaduto Marcel Luís Sette Fortes de Almeida, e em nove praças

Publicado 08/09/2022 17:14 | Atualizado há 4 dias