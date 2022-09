O coordenador de Educação para o Trânsito, Nilton Marques, participou de reunião na OAB/Nilópolis, com a perita forense e a diretora executiva do CSI Brasil, Daniella Bandeira - Divugação

Publicado 08/09/2022 14:36

Nilópolis - A Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Nilópolis, a Secretaria Municipal de Transportes – representada pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito e Capacitação aos Agentes de Trânsito – e o Centro de Estudos Periciais Investigativos (CSI Brasil), firmaram parceria para a realização de palestras e workshops visando a capacitação de agentes de trânsito e até de guardas civis municipais.

O coordenador de Educação para o Trânsito, Nilton Marques, participou de reunião na OAB/Nilópolis, no dia 01 de setembro, com a perita forense e a diretora executiva do CSI Brasil, Daniella Bandeira. A reunião foi agendada pelo presidente da Comissão de Trânsito da 24ª subseção da OAB Nilópolis, Elvis Ribeiro, e a vice-presidente, Suellen Borges.

“Tive o aval do secretário de Transportes Ricardo Gallego dos Santos Jr. Parabenizo a presidência da Comissão pela iniciativa. Daniella Bandeira é uma das mais capacitadas especialistas em segurança pública do Brasil, com passagens, inclusive, pela SWAT americana, o grupo responsável por ações com armas e táticas especiais, e agora é colaboradora do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro”, afirmou Nilton Marques.

Ele disse que, além dos agentes de trânsito, guardas civis da cidade e de outros municípios, poderão participar dos cursos, mediante a assinatura de um termo de cooperação técnica. O grupo debateu a promoção de palestras e workshops sobre temas variados relacionados à segurança, que terão a colaboração de criminalistas e especialistas em segurança pública, que serão palestrantes da CSI Brasil, da OAB Nilópolis e da Secretaria de Transportes. A previsão de início é outubro.

“No site da CSI Brasil, informa-se que a instituição também se dedica a atividades de incentivo à educação forense para alunos e profissionais que queiram estudar e treinar no exterior. Nos Estados Unidos, a parceria com a Muller Consulting e Training LLC, empresa que trabalha com capacitação e treinamento de profissionais públicos e privados, com parceria exclusiva com a CSI Academy da Flórida.

Entre os profissionais que integram seu corpo docente, estão peritos criminais da polícia civil, da polícia federal, peritos judiciais, especialistas, mestres e doutores atuantes nas áreas da perícia forense.