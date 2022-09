Pais e responsáveis podem conferir a caderneta e levar a garotada para se vacinar no posto mais próximo de casa - Divulgação / PMN

Publicado 05/09/2022 22:49 | Atualizado 05/09/2022 22:58

Nilópolis – A Secretaria de Saúde de Nilópolis prossegue com a semana de vacinação no município. Os nilopolitanos poderão se vacinar até a próxima sexta-feira (09/09) contra a Covid-19, Poliomielite e a Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a Caderneta de Vacinação. A imunização acontece segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 16h. Na quarta-feira (07/09), os postos não funcionarão, por conta do feriado do Dia da Independência.A vacina contra Covid-19 está disponível para os nilopolitanos a partir dos 3 anos de idade e quem tem 18 anos já pode tomar a quarta dose. A vacina pode ser encontrada nos postos Central, Cabral, Paiol, Novo Horizonte, Nova Olinda e Olinda II.No caso da vacinação de crianças, os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade do pequeno com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação.A campanha nacional contra Poliomielite também continua até o fim do mês de setembro. A gotinha contra a paralisia infantil é destinada para as crianças maiores de 1 ano a menores de 5 anos. A vacina pode ser encontrada nos postos Cabral, Cabuís, Chatuba, Frigorífico, Manoel Reis, Nova Cidade, Nova Olinda, Novo Horizonte, Paiol e Olinda II.Já as vacinas da multivacinação, que também continua até o fim do mês de setembro, são para quem tem menos de 15 anos e para atualização da Caderneta de Vacinação. A vacina pode ser encontrada nos postos Cabral, Cabuís, Chatuba, Frigorífico, Manoel Reis, Nova Cidade, Nova Olinda, Novo Horizonte, Paiol e Olinda II.Estará sendo disponibilizadas as vacinas do calendário básico da criança e do adolescente completando as vacinas que eventualmente estejam em aberto. É necessário a apresentação da caderneta de vacinação.