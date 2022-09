O técnico Ney Alberto, que já teve boa passagem pelo América-RJ, terá a dura missão de conduzir o Nova Cidade a Série A2 do Estadual - Márcio Menezes/AFC

O técnico Ney Alberto, que já teve boa passagem pelo América-RJ, terá a dura missão de conduzir o Nova Cidade a Série A2 do EstadualMárcio Menezes/AFC

Publicado 02/09/2022 23:59 | Atualizado 03/09/2022 00:11

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade, de Nilópolis, inicia neste sábado (03/09), sua caminhada no Campeonato Carioca da Série B1. Os comandados do técnico Ney Barreto encaram, às 15h, o Serra Macaense, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, na abertura da Taça Maracanã (primeira fase).

Serão 12 times disputando a primeira fase (Taça Maracanã), em turno único, com os quatro primeiros avançando as semifinais da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). A equipe campeã da Série B1, garante o acesso para a Série A2, a divisão anterior à elite do futebol Carioca.

Serra Macaense e Nova Cidade fazem o jogo de abertura do Campeonato Carioca da Série B1 Divulgação / Ferj O Nova Cidade tenta reviver seus melhores dias. O Gigante da Baixada foi o segundo time da Baixada Fluminense a disputar a Primeira Divisão do Futebol Carioca, subindo em 1988, ficando na Série A em 1989 e 1990.



O primeiro clube da Baixada na elite do futebol carioca, foi o Mesquita Futebol Clube, em 1986. O Nova Cidade tenta reviver seus melhores dias. O Gigante da Baixada foi o segundo time da Baixada Fluminense a disputar a Primeira Divisão do Futebol Carioca, subindo em 1988, ficando na Série A em 1989 e 1990.O primeiro clube da Baixada na elite do futebol carioca, foi o Mesquita Futebol Clube, em 1986.