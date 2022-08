A cerimônia começou com a interpretação dos hinos nacional e municipal pela banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto - Divulgação / PMN

A cerimônia começou com a interpretação dos hinos nacional e municipal pela banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino AnicetoDivulgação / PMN

Publicado 30/08/2022 23:59 | Atualizado 31/08/2022 00:11

Nilópolis - Depois de cinco anos, a Prefeitura de Nilópolis voltou a comemorar o aniversário de emancipação político-administrativa do município com um Desfile Cívico. A solenidade foi realizada no último sábado (27/08), na Avenida Mirandela, no trecho entre a Rua Wallace Paes Leme e João Pessoa.



A cerimônia começou cedo com a interpretação dos Hinos Nacional e Municipal pela banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto, sob regência do maestro Jorge de Paula, também diretor da unidade. O prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), a secretária municipal de Educação, Débora Carlos, demais secretários e a população interpretaram os hinos com emoção. E fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.

O prefeito Abraãozinho, a vice-prefeita Flávia Duarte, a secretária de educação Débora Carlos, demais secretários, marcaram presença na solenidade Divulgação



“É um momento especial, um momento em que a gente transmite amor para essas crianças e recebe de volta. Desde o início, quando nos propusemos a administrar essa cidade, fomos escolhidos pelo povo e determinados por Deus, e a gente sempre teve essa proposta de transmitir o amor, a verdade, o carinho e o respeito”, discursou, grato também pelo comparecimento das escolas privadas e da rede estadual.



Guarda Municipal abre desfile



Sob o comando do secretário municipal de Segurança Pública de Nilópolis, Esmar França, diretores e coordenadores, 40 agentes da guarda municipal abriram o desfile. Um grupo levava uma faixa festejando os 20 anos da instituição. Como faz há alguns anos, William Santana, de 9 anos, vestia um uniforme de guarda-mirim e marchou à frente do séquito, onde estavam seus pais, os guardas municipais Cristina Santana e Rodrigo Santana.



Personagens infantis da literatura



A partir daí, a avenida foi tomada por personagens da literatura brasileira e mundial, poetas, teóricos da educação, músicos e artistas em geral com o desfile de crianças das redes privadas e da rede municipal de ensino. Sininho e Peter Pan estavam à frente do Jardim Escola Peter Pan. E a conscientização sobre a importância da preservação do Meio Ambiente também caminhou pela avenida.



John Lopes, aluno de 2 anos e meio da Creche Elizabeth Batista, é cadeirante e chamou a atenção de Abraãozinho, Flávia e da secretária Débora Carlos. E Leandro Ramos, de 3 anos, entregou ao prefeito um passaporte pedindo autorização para a unidade escolar se apresentar. Um ‘mar’ formado por crianças marcou a passagem da primeira creche da cidade, a Rubens da Gama Menezes, criada em 2018.



A inclusão foi lembrada, principalmente nas escolas Paul Harris, de educação especial, e na Carlos Drummond de Andrade, onde há aulas de libras para alunos mudos e também para os estudantes falantes, a fim de que todos possam se comunicar e integrar dentro e fora da sala de aula, facilitando e estimulando o aprendizado.



Bandas como Real Dragão, do Colégio Realengo, a iguaçuana Fejup, a de Fanfarras estadual Juca-Pirama e do CE Rubens Farrulla animaram o público com interpretações de canções como Tema da Vitória de Ayrton Senna, Tema do programa Esporte Espetacular, e funks como Cheguei, de Ludmilla. E as coreografias executadas pelos músicos da banda show Tenente Brasil Rússia, com seus regentes à frente, causou frisson nas pessoas que estavam na arquibancada.



Encerrando o desfile, a Secretaria Municipal de Cultura apresentou as escolas municipal de Música, Dança, Teatro e Artes Plásticas. Em seguida, passaram pela avenida as secretarias de Cidadania e Direitos Humanos e de Trabalho. A Secretaria de Educação foi a última a se apresentar e comemorou o sucesso da atividade com a participação da vice-prefeita Flávia Duarte e da secretária Débora Carlos. Os secretários Dean Senra (Meio Ambiente), Antônio Carlos (Cultura), Renato da Van (Cidadania) e Eduardo Amorim (Trabalho) acompanharam suas equipes.



Posto volante de vacinação



Crianças e adolescentes maiores de 1 ano até 15 anos que estiverem presentes ao desfile cívico tiveram a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação. Um posto de vacinação volante da Secretaria Municipal de Saúde ficou localizado na esquina da Praça dos Estudantes com Rua João Pessoa durante toda a manhã, participando da campanha contra a poliomielite e a multivacinação.



Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) ficou estacionada na Rua João Pessoa, esquina do Colégio Estadual Antônio Figueira de Almeida (AFA) para prestar socorro em caso de necessidade.