Nilópolis é a segunda cidade visitada por Thaís Lima, que pretende conversar com autoridades de São João de Meriti e Belford Roxo tambémDivulgação / PMN

Publicado 25/08/2022 23:49 | Atualizado 25/08/2022 23:51

Nilópolis - A defensora pública do 4º Núcleo Regional de Tutela Coletiva/RJ, Thaís dos Santos Lima, e a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Everline Lima, estiveram reunidas nesta quarta-feira (24/08), no gabinete da secretária no prédio da Prefeitura, para tratar da adesão do município à Política Nacional para a População em Situação de Rua.



“A adesão a esse comitê nacional, trará recursos para a implementação, manutenção e execução dessa política no município, que teve um visível e considerável aumento após o cenário pandêmico. Reforço que a casa de passagem para acolher pessoas em situação de rua está em processo de execução e, logo, realizaremos o sonho do nosso prefeito Abraãozinho (PL)”, garantiu Everline Lima.



Nilópolis é a segunda cidade visitada por Thaís Lima, que pretende conversar com autoridades de São João de Merit e Belford Roxo também. “Vim saber se há interesse da secretaria de aderir à Política Nacional de População de Rua, de responsabilidade do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos”, explicou a defensora pública, que já tem a adesão da Prefeitura de Caxias.



A defensora Thaís Lima afirmou que buscam a promoção dos direitos da população de rua, procurando caminhos para oferecer trabalho, emprego e renda para esse público, além da promoção da saúde. “A pandemia causou um aumento da população de rua em todos os municípios. Estamos fazendo um levantamento em outras cidades”, contou.



A Tutela Coletiva tem por objetivo a defesa de interesses de grupos, categorias e classes específicas. A Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) foi instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009 para assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as diversas políticas públicas desenvolvidas pelos órgãos do Governo Federal.



O Ministério da Mulher, da Família, e dos Direitos Humanos (MMFDH), é o órgão responsável, segundo o Decreto nº 10.174/2019, no seu Art. 26, por coordenar as ações referentes às políticas públicas voltadas aos públicos vulneráveis, como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e população em situação de rua.



Participaram da reunião também a assessora da defensora pública, Janaína Cristina Francisco, o diretor de Proteção Social Especial do município, Mike Alves, e a pedagoga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS), Vanessa Mata.

O 4º Núcleo Regional de Tutela Coletiva da Defensoria Pública/RJ inclui os municípios de Nilópolis, Duque de Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti.