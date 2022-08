A ocorrência com as drogas apreendidas foi registrada na 57ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 21/08/2022 14:15 | Atualizado 21/08/2022 14:15

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na manhã deste domingo (21/08), um traficante, quando os agentes estavam em patrulhamento no bairro Novo Horizonte, em Nilópolis. Com o preso, os policiais apreenderam uma quantidade de drogas.

Em Nilópolis, Baixada Fluminense, um criminoso foi preso por policiais do #20BPM que patrulhavam o bairro Novo Horizonte, nesta manhã.

Com o acusado, a equipe policial apreendeu material entorpecente.

A ocorrência foi encaminhada para registro na delegacia da área. pic.twitter.com/yDxcd9b1Ty — @pmerj (@PMERJ) August 21, 2022