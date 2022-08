Durante todo o dia haverá uma programação diversificada para comemorar os 75 anos da fundação do município - Divulgação / PMN

Nilópolis – Para comemorar os 75 anos da fundação de Nilópolis, neste domingo (21/08), a Prefeitura realiza a partir das 9h, a Celebração Ecumênica de Aniversário. O evento online terá transmissão ao vivo na página do Facebook da Prefeitura (https:// www.facebook.com/prefeituradenilopolisoficial ).

A celebração terá a participação de quatro líderes de diferentes religiões: Padre Nelson; Pastor Alessandro Alvarenga; Tia Zezé D´Ogum (Maria Motta de Oliveira); e Bruno Carlos de Moraes Santos (kardecista).

O evento online terá transmissão ao vivo na página do Facebook da Prefeitura, a partir das 9h Divulgação / PMN Durante todo o dia haverá uma programação diversificada para comemorar os 75 anos da fundação do município. Estão previstos ainda: Hasteamento da bandeira de Nilópolis, do Estado e do Brasil, no Paço Municipal; sessão solene em homenagem ao aniversário da cidade na Câmara de Vereadores; inauguração da Escola Municipal Benigno Ribeiro, no bairro Cabral.

NILÓPOLIS

Município integrante da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, Nilópolis é uma das 13 cidades da Baixada Fluminense. Tem área ocupada de 9,6 km², sendo a menor do estado. Emancipou-se de Nova Iguaçu, no ano de 1947. Apresenta o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região.

Estudo da Embrapa divulgado em outubro de 2017, assegura que Nilópolis é o município de maior densidade populacional urbana no Brasil, com mais de 16 000 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade recebeu o nome como homenagem ao político brasileiro e ex-presidente do Brasil, Nilo Peçanha.