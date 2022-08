Pais e responsáveis podem conferir a caderneta e levar a garotada para se vacinar no posto mais próximo de casa - Divulgação / PMN

Pais e responsáveis podem conferir a caderneta e levar a garotada para se vacinar no posto mais próximo de casaDivulgação / PMN

Publicado 24/08/2022 22:38 | Atualizado 24/08/2022 22:41

Nilópolis - O Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação para menores de 15 anos, será no próximo sábado (27/08). Em Nilópolis, dez postos de vacinação, estarão abertos das 9h às 13h. Pais e responsáveis podem conferir a caderneta e levar a garotada para se vacinar no posto mais próximo de casa. A campanha continua até o dia 9 de setembro.



Há disponibilidade de vacinas, por exemplo, contra a pólio, sarampo, catapora, febre amarela e tétano. Todas as vacinas podem ser encontradas em dez postos de saúde: Cabral, Nova Olinda, Olinda II, Nova Horizonte, Nova Cidade, Paiol, Manoel Reis, Chatuba, Complexo de Saúde e Frigorífico.



A vacina contra o HPV evita o vírus que pode causar lesões que, se não forem identificadas e tratadas, podem progredir para o câncer, principalmente no colo do útero, mas também na vagina, vulva, ânus, pênis, orofaringe e boca. Meninas de 9 a 14 anos podem receber a imunização contra esta doença, assim como meninos de 11 a 14 anos.



Vacinas disponíveis nos postos: BCG, H.B, H.A, VOP, VIP, VORH, FA, RH, VRCL, SCR, SR, DTP, DTPA, DT, PENTA, ACWY, MNcC, PNc-10, e HPV.

Postos de vacinação



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol



Posto Novo Horizonte

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, sem número, Olinda



Posto Olinda 2

Rua Pedro Roque, 13, Olinda



Posto Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, sem número, bairro Frigorífico



Posto Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, sem número, Manoel Reis



Posto Nova Cidade

Rua Marechal Deodoro, 555, Nova Cidade



Posto Dr. Armando Almeida

Rua Marques Canário, 940, N. S. Fátima



Complexo de Saúde Jorge David

Rua Senador Fernando Mendes, sem número, perto do Clube Nilopolitano.