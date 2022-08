Estão à disposição a aplicação da vacina nos postos Central, Paiol, Novo Horizonte, Nova Olinda, Olinda 2 e Cabral - Divulgação / PMN

Publicado 22/08/2022 19:47 | Atualizado 22/08/2022 19:50

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis começa a imunizar, a partir desta terça-feira (23/08), com a quarta dose da vacina contra a Covid-19 pessoas com 18 anos. É necessário um intervalo de quatro meses entre a primeira dose de reforço e a segunda dose de reforço. E adolescentes a partir de 12 anos também têm à disposição a aplicação da terceira dose também nos postos Central, Paiol, Novo Horizonte, Nova Olinda, Olinda 2 e Cabral.

Por sua vez, pais e responsáveis podem levar as crianças na faixa dos 3 aos 11 anos para tomar a primeira e a segunda dose da vacina no Complexo de Saúde Jorge David, na Rua Senador Fernando Mendes, sem número, perto do Clube Nilopolitano.

Pontos de vacinação

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol

Posto Novo Horizonte

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, sem número, Olinda

Posto Olinda 2

Rua Pedro Roque, 13, Olinda