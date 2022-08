A programação começou com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil no Paço Municipal da Prefeitura - Divulgação / PMN

Publicado 22/08/2022 18:35 | Atualizado 22/08/2022 18:36

Nilópolis - A cidade de Nilópolis comemorou os 75 anos de emancipação político-administrativa no domingo, dia 21 de agosto. A programação começou com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil no Paço Municipal da Prefeitura, às 8h, na Rua Pedro Álvares Cabral, 305, no Centro. Em seguida, de seu gabinete, o prefeito Abraãozinho coordenou uma cerimônia ecumênica para marcar a data, e uma sessão solene na Câmara Municipal homenageou o prefeito e várias outras personalidades no final da manhã.

A solenidade no Paço Municipal contou com uma apresentação da banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto, regida pelo maestro Jorge de Paula, diretor da unidade escolar. Os músicos interpretaram o Hino Municipal acompanhados pelo Coral também da E.M. Weberty Aniceto. Parentes de estudantes aguardaram o final da cerimônia para tirar fotos de crianças, jovens e adultos com Abraãozinho e outras autoridades.



Em seu gabinete, o prefeito Abraãozinho (terno preto), ao lado da vice-prefeita Flávia Duarte, coordenou a celebração ecumênica transmitida pelo Facebook da Prefeitura Divulgação / PMN



Celebração ecumênica



“Povo nilopolitano, eu quero dizer obrigado por toda a parceria. Somos filhos desse chão, que hoje completa 75 anos. Eu estou à frente de nossa cidade há dois anos. Todos nós temos a nossa história e temos a possibilidade de fazer uma nova história”, salientou Abraãozinho. Depois a vice-prefeita também falou à população, observando que a cidade quer cada vez mais avançar nas questões de saúde e educação. Após as autoridades laicas, cada líder religioso fez uma oração abençoando a cidade.



Homenagem na Câmara de Vereadores



A Câmara Municipal de Nilópolis foi palco de uma sessão solene em homenagem ao aniversário da cidade, com a entrega de títulos de cidadão honorário e títulos de cidadão benemérito. Todos os vereadores tiveram seus homenageados. Entre os reverenciados pelo presidente da Câmara, Rafael Nobre, estavam o prefeito Abraãozinho, que recebeu a Medalha Farid Abrão, o secretário de Obras Flávio Vergueiro, homenageado com a mesma honraria, o chefe de gabinete Caio de Araujo, agraciado com a Medalha Farid Abrão e o Título de Cidadão Benemérito de Nilópolis, e a secretária de Saúde, Lenise Monteiro, que recebeu o Título de Cidadã Honorária.



A solenidade no Paço Municipal contou com uma apresentação da banda da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto, regida pelo maestro Jorge de Paula, diretor da unidade escolar Divulgação / PMN



A Medalha de Honra ao Mérito Farid Abrão, lei 6679/2022, foi sancionada pelo prefeito Abraãozinho e publicada no Diário Oficial de 1º de abril de 2022. De acordo com a lei, a honraria é concedida a pessoas vivas e residentes ou não em Nilópolis, que tenham prestado relevantes serviços ao município, na defesa da família, proteção da vida, defesa dos direitos da mulher, defesa do idoso, defesa dos portadores de necessidades intelectuais e múltiplas.



Também é dirigida a prestadores de serviços voluntários e evangelizadores, pessoas que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico, esportivo e cultural e na defesa do meio ambiente. A concessão será iniciativa de qualquer vereador, com o nome da pessoa aprovado por dois terços do parlamento.



NILÓPOLIS



Nilópolis é uma das treze cidades integrantes da Baixada Fluminense, tem área ocupada de 9,6 km², sendo a menor do estado. Emancipou-se de Nova Iguaçu no ano de 1947 e apresenta atualmente o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da região. Um estudo da Embrapa divulgado em outubro de 2017, assegura que Nilópolis é o município de maior densidade populacional urbana no Brasil, com mais de 16 000 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade recebeu o nome como homenagem ao político brasileiro e ex-presidente do Brasil Nilo Peçanha.