A escola nova conta com quadra poliesportiva, espaços multiuso, laboratório de informática, auditório, sala de leitura, rampa com piso tátil e sala de recursos para atender mais de 600 estudantes - Divulgação / PMN

A escola nova conta com quadra poliesportiva, espaços multiuso, laboratório de informática, auditório, sala de leitura, rampa com piso tátil e sala de recursos para atender mais de 600 estudantesDivulgação / PMN

Publicado 23/08/2022 19:42 | Atualizado 23/08/2022 19:44

Nilópolis - Quem passa pela Rua Roldão Gonçalves, na altura da Rua Damásio Batista, no bairro Cabral, se depara com um prédio de pouco mais de seis metros de altura. Ele foi construído do zero para ser a nova Escola Municipal Coronel Antônio Benigno Ribeiro. A inauguração aconteceu no último domingo (21/08), dia em que Nilópolis completou 75 anos de fundação.

O coral do colégio cantou as músicas "Felicidade", de Seu Jorge e "É Preciso Saber Viver", interpretada pelo Roberto Carlos Divulgação / PMN

O prefeito Abraãozinho, ao lado da vice Flávia Duarte, destacou a importância na nova unidade escolar na vida dos alunos Divulgação / PMN

Os alunos desfrutaram das atividades que estimulam o sistema sensorial, montagem de vasos com flor, decoração de pipa, entre outras Divulgação / PMN

“O que estamos entregando hoje é o corpo físico, mas a alma serão vocês. O que a gente quer é que vocês sejam felizes aqui. Tudo que pudermos fazer para vocês terem a oportunidade de um ambiente melhor, vamos fazer”, salientou o prefeito Abraãozinho (PL).A cerimônia foi além da entrega de mais uma escola municipal. A alegria dos jovens e seus responsáveis contagiou o ambiente. O coral do colégio expressou bem aquele momento, com as músicas “Felicidade”, de Seu Jorge, e “É Preciso Saber Viver”, interpretada pelo Roberto Carlos.Os corredores estavam cheios de alunos empolgados com as oficinas oferecidas em comemoração aos 75 anos da cidade. Eles desfrutaram das atividades que estimulam o sistema sensorial, montagem de vasos com flor, decoração de pipa, tangram, com quebra-cabeça de figuras geométricas e interação infantil para crianças especiais.Kauan Miguel Guimarães Silva, de 14 anos, está no 7º ano, e aguarda ansioso para iniciar as aulas na nova escola. “Estou animado pra estudar aqui. De fora dá pra ver que é muito grande, quando tu olhar dentro, também é muito grande. É maior que a antiga escola”.Os responsáveis dos estudantes aprovaram a escola construída do zero. A avó do Daniel Barbosa, de 16 anos, está feliz com a mudança para um espaço maior. “Estou amando a nova escola, está muito linda. Meu neto está ansioso para estudar aqui. Confio muito na educação municipal. Esse novo espaço vai trazer tudo de bom pra eles, mais perto de casa e tem mais espaço”, disse Rosane Barbosa.O terreno de 1884,14m2 ganhou uma quadra poliesportiva, espaços multiuso, laboratório de informática, auditório, sala de leitura, rampa com piso tátil e sala de recursos para atender mais de 600 estudantes do 1º ao 9º ano. Os alunos participarão de atividades diversificadas. A escola tem acessibilidade para portadores de deficiência física e todas as salas de aulas são climatizadas.