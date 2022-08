A concentração para o Desfile Cívico de Nilópolis iniciará, às 7h30, na Rua Wallace Paes Leme, com a Mirandela, no Centro - Divulgação / PMN

Publicado 25/08/2022 12:02 | Atualizado 25/08/2022 12:05

Nilópolis - Recentemente Nilópolis completou seus 75 anos. Entre as programações do mês, está o Desfile Cívico, que ocorrerá no próximo sábado (27/08), o primeiro desde o início da pandemia da Covid-19. A concentração iniciará, às 7h30, na Rua Wallace Paes Leme, com a Mirandela, no Centro.



Estarão presentes, as bandas Weberty Bernadino Aniceto, Instituto Pasquale (Comcap), Aydano de Almeida, Feiup Fanfarra Estadual Juca Pirama, Coorporação Musical Rubens Farrula e Corporação Musical Real Dragão. Além das escolas da rede municipal, estadual e privada.

TRÂNSITO



O trânsito será interditado das 6h às 17h. As ruas Mirandela, Wallace Paes Leme, Travessa Ramos, Virgilio R. de Oliveira, José do Patrocínio, Jornalista Hungria e João Pessoa estarão fechadas. A dispersão será pela rua Zezinho, que terá a direção de trânsito invertida.

CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO



Crianças e adolescentes maiores de 1 ano até 15 anos que estiverem presentes no desfile cívico poderão atualizar a caderneta de vacinação. Isso porque o posto de vacinação volante estará com a campanha contra a poliomielite e multivacinação, das 9h às 13h, na Praça dos Estudantes.