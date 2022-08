Além da motocicleta recuperada, os policiais militares apreenderam uma réplica de pistola e dois celulares - Twitter / Pmerj

Além da motocicleta recuperada, os policiais militares apreenderam uma réplica de pistola e dois celularesTwitter / Pmerj

Publicado 29/08/2022 14:29 | Atualizado 29/08/2022 14:31

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam na manhã, desta segunda-feira (29/08), um criminoso com uma motocicleta roubada na Estrada Nilo Peçanha, nas proximidades da Via Light, em Nilópolis. Na ação, com o preso os agentes ainda apreenderam uma réplica de pistola e dois celulares.



A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).

Já na Estrada Nilo Peçanha, nas proximidades da Via Light, policiais do #20BPM prenderam um criminoso, recuperaram uma motocicleta roubada e apreenderam a réplica de pistola usada na prática do crime, nesta manhã, em Nilópolis - Baixada Fluminense.

Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/UWUjS583jj — @pmerj (@PMERJ) August 29, 2022