A coletânea de nove quadros exibidas tem como proposta presentear o nilopolitano com uma volta ao passadoDivulgação / PMN

Publicado 26/08/2022 18:05 | Atualizado 26/08/2022 18:09

Mestre Zito destacou que a Exposição Nilópolis Antigo retrata os principais pontos da cidade no início do século XX Divulgação / PMN

Nilópolis - Cerca de 400 pessoas já passaram pela "Nilópolis Antigo", exposição de quadros que retrata a história da cidade, do século XVII ao século XX, por meio de pinturas feitas com a técnica óleo sobre tela. Devido ao sucesso, a exibição se estenderá até este sábado (27/08), no Shopping Nilópolis Square.Em comemoração aos 75 anos de emancipação de Nilópolis, as secretarias Municipais de Cultura e Turismo, com a Superintendência de Patrimônio Histórico, fecharam parceria com o shopping e promoveram a exposição com os quadros feitos no ano de 2004, pelo Mestre Zito, artista plástico da cidade e diretor da escola de artes Fayga Ostrower."Nilópolis Antigo retrata os principais pontos da cidade. Tento mostrar para a população como era a cidade no início do século XX, quando começou tudo", disse Mestre Zito.A coletânea de nove quadros exibidas tem como proposta presentear o nilopolitano com uma volta ao passado, motivando o munícipe a conhecer a sua história, pois cada morador faz parte desse momento. Felipe Moreira, de 35 anos, é um grande admirador da história de Nilópolis. "Gostei da exposição. São pinturas muito boas, a que mais gostei foi da Igreja Nossa Senhora Aparecida, achei bucólica".Marcio Oliveira, 56 anos, passou pela exposição com o seu filho de 12 anos. "Meu filho me trouxe aqui. Assim como eu, é um amante da história. Somos apaixonados pela cidade e pela sua área de crescimento. Eu adorei os quadros. Eu já vi muita coisa que era barro e aos poucos foram evoluindo. Sou apaixonado por pinturas e fotografia. Quando mostra a cultura, é incrível".