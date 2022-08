A variedade de brinquedos, o palco livre com danças e cantorias, e pipoca a qualquer hora garantiu a diversão das centenas de famílias - Divulgação / PMN

A variedade de brinquedos, o palco livre com danças e cantorias, e pipoca a qualquer hora garantiu a diversão das centenas de famíliasDivulgação / PMN

Publicado 30/08/2022 18:36 | Atualizado 30/08/2022 18:39

Nilópolis - Domingo ensolarado é o que o fluminense deseja para aproveitar o dia, que se torna mais especial com o ‘Dia de Brincar e Incluir’, no Parque Municipal Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis. A variedade de brinquedos, o palco livre com danças e cantorias, e pipoca a qualquer hora garantiu a diversão das centenas de famílias que passaram pelo evento no último domingo (28/08).

A Prefeitura de Nilópolis, organizadora do evento, dobrou o número de brinquedos, com o objetivo de atender o público com mais qualidade e conforto. O tobogã com água é o preferido das crianças e do prefeito Abraãozinho (PL), que não perdeu a oportunidade de se aventurar no brinquedo.

O tobogã com água é o preferido das crianças e do prefeito Abraãozinho, que não perdeu a oportunidade de se aventurar no brinquedo Divulgação / PMN "Todo mundo volta a ser criança aqui. É uma felicidade presenciar o brilho no olhar dessas crianças que não tem oportunidade de ter esse tipo de diversão. Proporcionar isso para eles é muito gratificante. O que pudermos fazer para que isso aconteça, nós vamos fazer", salientou o prefeito.

Brincar e Incluir vai além da diversão, como destacou Júnior Nascimento, de 31 anos, que levou seus três filhos em todos os brinquedos. "Já é o segundo dia do brincar que as crianças pedem para eu trazer eles. Acho que agrega muito na educação deles, principalmente na convivência com outras crianças".

Evento contou com participação das secretarias municipais de Educação, Cidadania e Meio Ambiente Divulgação / PMN Ao som de Shake It Off - Taylor Swift, a Isabela Marques, de 12 anos, dançou até cansar. "Eu acho aqui super divertido. Já fui em vários brinquedos e dancei muito. É a segunda vez que estou vindo aqui e quero voltar mais vezes".

O primeiro ‘Dia de Brincar e Incluir’ foi realizado no dia 10 de abril deste ano, alcançando aproximadamente 3 mil pessoas. No segundo evento, em primeiro de julho, o número de público presente chegou a 5 mil. "A ideia é que eles sejam felizes e que brinquem bastante. Nós vamos aumentar cada vez mais a periodicidade desse evento", disse a vice-prefeita Flávia Duarte.

O primeiro ‘Dia de Brincar e Incluir’ foi realizado no dia 10 de abril, alcançando aproximadamente 3 mil pessoas. No segundo, o número de público presente chegou a 5 mil Divulgação / PMN A alegria não só tomou conta dos corações das crianças, como também trouxe felicidade para os responsáveis que as acompanharam. A Débora Alves, de 36 anos, levou o filho de quatro anos nos brinquedos e aprovou a iniciativa da prefeitura. "Eu acho esse espaço maravilhoso para todas as crianças e foi a melhor coisa que aconteceu. Ele fica igual pinto no lixo".