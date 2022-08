A equipe da 1ª Unidade de Policia Ambiental (UPAm) esteve na Pracinha Wallace Paes Leme, onde constataram a existência das aves, que não possuíam anilhas de identificação - Divulgação

A equipe da 1ª Unidade de Policia Ambiental (UPAm) esteve na Pracinha Wallace Paes Leme, onde constataram a existência das aves, que não possuíam anilhas de identificaçãoDivulgação

Publicado 29/08/2022 23:33 | Atualizado 29/08/2022 23:34

Nilópolis – Policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental (CPAM), do Parque Estadual da Pedra Branca, resgataram na última sexta-feira (26/08), cinco pássaros silvestres de cativeiro, em Nilópolis. A ação dos agentes foi possibilitada devido uma informação repassada pelo Linha Verde (2253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

A equipe da 1ª Unidade de Policia Ambiental (UPAm) esteve na Pracinha Wallace Paes Leme, no Centro, onde no local denunciado constataram a existência das aves, que não possuíam anilhas de identificação. Como durante a fiscalização não foram apresentadas as licenças das aves, os policiais militares levaram os animais apreendidos para o registro da ocorrência na 57ª DP (Nilópolis), de acordo com o artigo 29 da lei de crimes ambientais.



Após o registro da ocorrência, os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) onde serão devolvidas ao seu habitat natural.



LINHA VERDE



O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio de Janeiro. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.