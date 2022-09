A dança de salão oferece 20 vagas com aulas aos sábados - Divulgação

Publicado 01/09/2022 23:36 | Atualizado 01/09/2022 23:41

Nilópolis – O Instituto Beija-Flor de Nilópolis está com vagas abertas para os cursos gratuitos de dança, circo e estampador. Para se inscrever, é necessário comparecer à secretaria do Instituto, na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Mais informações no telefone: (21) 97200-2572.



As vagas disponíveis são para: Danças urbanas/Hip Hop (25 vagas/aulas terças e quintas); Dança de Salão (20 vagas/sábados); Circo (30 vagas/sábados) e Estampador (8 vagas/segunda à sexta).



Os interessados devem correr para realizarem as inscrições Divulgação



Criado em 2019, o projeto consiste na gestão e realização gratuita de mais de 70 atividades, cursos e oficinas direcionadas a qualidade de vida, cultura, saúde e o bem-estar da população de Nilópolis e arredores.