Os estudantes com idade entre cinco a dez anos participaram de palestras, atividades e interações lúdicas - Divulgação / PMN

Os estudantes com idade entre cinco a dez anos participaram de palestras, atividades e interações lúdicasDivulgação / PMN

Publicado 31/08/2022 23:47

Alunos da E.M. Margarida Fernando Sabino participaram das atividades Divulgação / PMN

Nilópolis - A parceria entre o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran) e as secretarias de Transporte e Educação de Nilópolis, levou nesta quarta-feira (31/08), para os alunos da Escola Municipal Margarida Fernando Sabino, no bairro Olinda, um pouco do que é a educação no trânsito.O projeto do Detran "Trânsito na Educação Infantil" tem como objetivo levar a implantação da matéria trânsito em unidades escolares municipais e privadas. Os estudantes com idade entre cinco a dez anos participaram de palestras, atividades e interações lúdicas.