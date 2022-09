O Campus/IFRJ em Nilópolis fica Rua Coronel Delio Menezes Porto, 1045, no Centro - Divulgação

Publicado 05/09/2022 12:33 | Atualizado 05/09/2022 12:36

Nilópolis - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) prorrogou até o dia 11 de setembro, as inscrições para o processo seletivo para a "Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Cursos Integrados". Nilópolis conta com uma unidade do IFRJ, que fica na Rua Coronel Délio Menezes Porto, 1045, no Centro, e tem vagas para os cursos de Controle Ambiental e Química.

O processo seletivo acontecerá mediante a realização de prova, abrangendo conteúdos de disciplinas do Ensino Fundamental, visando preencher um total de 1.782 vagas nos campus do IFRJ no Estado, em dois sistemas de vagas, Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas (grupos 1 a 8) e Ampla Concorrência (grupo 9). O valor da inscrição é de R$ 70.

O processo seletivo acontecerá mediante a realização de prova, abrangendo conteúdos de disciplinas do Ensino Fundamental Divulgação / IFRJ Do total de vagas, 50% serão oferecidas para Ampla Concorrência (grupo 9) e 50% serão oferecidas para o Sistema de Reserva de Vagas para Escolas Públicas (grupos 1 a 8).