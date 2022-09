Fábio Vieira (ao fundo) com parte dos jovens atletas do CTN que praticam e disputam competições de Beach Tennis - Divulgação

Fábio Vieira (ao fundo) com parte dos jovens atletas do CTN que praticam e disputam competições de Beach TennisDivulgação

Publicado 04/09/2022 10:29 | Atualizado 04/09/2022 11:50

Nilópolis – Se Nilópolis não tem praia, a praia vai até Nilópolis através de um esporte muito popular na Zona Sul carioca e no litoral de todo o país. O Beach Tennis (tênis de praia) criado na Itália nos anos 80, se popularizou em todo o mundo, com uma mistura de tênis e vôlei de praia. Um amante e praticamente do esporte, Fábio Vieira, há dois anos criou o Centro de Treinamento Nilópolis (CTN), ministrando de forma gratuita as técnicas do esporte, formando campeões, atletas para a disputa dos principais torneios no Brasil, e fundamentalmente: cidadãos.

A ideia do CTN surgiu no início de 2020, com a chegada da pandemia do Coronavírus, que levou Fábio Vieira a criar uma quadra no quintal de casa Divulgação “Estou no Beach Tennis desde 2013, como jogador amador. No ano de 2017, fui convidado para trabalhar como STAFF no maior torneio do Brasil até o momento, COPA RIO. Participar desse torneio me deu uma grande visibilidade. Nesse mesmo ano fui convidado para ser staff de uma escola em Niterói. Após um ano e meio nesta escola fui convidado pelo Rallf Abreu (jogador profissional de Beach Tennis) para fazer parte do time de professores, onde me encontro até hoje. Também fui professor na escola de beach tennis do professor Wagner Fidelis, tendo estagiado com o professor Diego Vidal, sou formado em Educação Física. Atualmente também atuo como professor no Posto 11, no Leblon”, afirmou Fábio Vieira.

Jovens atletas do Centro de Treinamento Nilópolis de Beach Tennis que já disputam e conquistam competições Divulgação A ideia surgiu no início de 2020, com a chegada da pandemia do Coronavírus. O fechamento de todos os locais, inclusive as praias, atraiu os olhares de Fábio Vieira para o quintal de casa, e a possibilidade de criação de uma quadra de beach tennis, em Nilópolis.

“Então, impossibilitado de trabalhar, sobrava tempo para novos projetos. Tendo um espaço bem amplo dentro no quintal, fui encorajado a limpar e fazer com que coubesse uma quadra de beach tennis improvisada, de piso duro. Fazer as primeiras partidas em um piso nem um pouco adequado, para o jogo, não inibiu a possibilidade de estar em atividade física e cuidar do corpo. Nada se compara a praia, mas conseguia nos afastar do caos que o mundo se encontrava. Com muitos pedidos de ajuda, conseguimos a doação de areia e uma consultoria de como fazer a contenção da mesma. Enfim a praia chegou a Nilópolis”, ressalta Fábio.

O treinador Fábio Vieira com praticantes de Beach Tennis de várias gerações no CTN Divulgação O Centro de Treinamento Nilópolis passou a atrair os olhares dos jovens da região interessados na prática do esporte, ainda mais com o distanciamento das praias cariocas.

“Esse canto para os meninos, que não tem acesso à praia, que fica a 40 km, criou uma ideia da praia e de pertencimento quando eles começaram os treinamentos”, destaca o professor, que atualmente conta com 25 atletas no projeto, quase todos competidores ativos.

A ideia de formar campeões no esporte, passa pela formação pessoal e de cidadãos para os caminhos da vida. “Transformar em cidadão que chega a qualquer lugar de cabeça em pé, virar um profissional, ok, mas formar atletas. Hoje o maior aprendizado de um professor, é saber que cada menino tem algo a nos ensinar. Nossos atletas chegam aos eventos uniformizados com boné e camisa do CTN, é assim que somos reconhecidos nos torneios. E, além disso, quando um atleta do CTN chega uniformizado, damos a ele o sentimento de pertencimento, de time e de inclusão a uma comunidade, a um projeto, ao CTN. As cores Laranja, Preto e Amarela fazem parte da nossa identidade. Laranja e amarelo veem da bola de Beach, e o preto é uma alusão ao filme 'Tropa de Elite', onde demonstra o merecimento do atleta para estar nesse time”, finaliza Fábio Vieira.

Fábio Veira (boné) com os atletas que participam dos eventos esportivos com uniformes do CTN Divulgação Os interessados em aprender o Beach Tennis podem ligar no telefone (21) 98059-5698, no e-mail: centrodetreinamentonilopolis@gmail.com ou no Instagram: @centrodetreinamentonilopolis