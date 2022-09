A partida que terminou com o empate em 1 a 1 foi disputada em Saquarema - Eduardo Araújo/Ascom Serra Macaense

Publicado 04/09/2022 11:02 | Atualizado 04/09/2022 11:35

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade, de Nilópolis, empatou em 1 a 1 com o Serra Macaense na estreia dos nilopolitanos, neste sábado (03/09), na Série B1 do Campeonato Carioca. A partida válida pela primeira rodada da Taça Maracanã (primeira fase), aconteceu no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.



Denílson abriu o placar para o Gigante da Baixada, mas Rhainer, de pênalti, deixou tudo igual no placar para o time de Macaé.



O Nova Cidade volta aos gramados no próximo sábado (10/09), às 15h, recebendo no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, o Paduano, pela segunda rodada da Taça Maracanã (primeira fase).