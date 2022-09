O preso foi conduzido para o registro da ocorrência, após a identificação dos policiais militares do GPFer - Divulgação

Publicado 06/09/2022 19:26 | Atualizado 06/09/2022 19:40

Nilópolis – Policias militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário – (GPFer), prenderam na tarde desta terça-feira (06/09), um criminoso com mandado de prisão em aberto, na Estação Ferroviária de Nilópolis, no Centro.



O preso foi conduzido para ocorrência na 57ª DP (Nilópolis).