Igor Viana treinando pelo Ceres FC de olho na estreia da Série B2 - Divulgação / Geovani Luís

Publicado 07/09/2022 16:45

O nilopolitano Igor Viana passou em vários clubes tradicionais nas categorias de base, inclusive o Vasco no Sub-17 Divulgação / Geovani Luís

Nilópolis – No próximo final de semana a bola rola para o início do Campeonato Carioca da Série B2. Uma cria e joia de Nilópolis tem tudo para ser um dos destaques da competição. O jovem lateral-esquerdo, que também atua como meia atacante, Igor Viana, de 21 anos, defenderá as cores do Ceres Futebol Clube, de Bangu, no torneio da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). O atleta já tem despertado o interesse de alguns clubes de Portugal.Igor Viana nasceu no bairro Olinda, em Nilópolis, onde deu os primeiros chutes na bola. Por volta dos 8 anos, se mudou para Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas os laços nilopolitanos continuaram com muitos familiares que ainda continuam no cidade, e recebem visitas periódicas no município.O atleta nilopolitano nas categorias de base começou alinhar sua qualidade nos passes na criação das jogadas, com muita velocidade, passando por clubes tradicionais, como, Realengo FC, Bangu, Barcelona Rio, Duque de Caxias, Campo Grande e o Vasco da Gama, no Sub-17. O profissionalismo veio no Ceres, de Bangu.A estreia do nilopolitano Igor Viana, na Série B2 do Estadual, acontece neste domingo (11/09), contra o Tigres do Brasil, no Estádio Los Larios, em Xérem, Duque de Caxias, pela Taça Waldir Amaral (1ª fase).