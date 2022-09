O prefeito Abraãozinho (primeiro da esquerda para direita) destacou a importância da integração entre os municípios da Baixada Fluminense - Divulgação

O prefeito Abraãozinho (primeiro da esquerda para direita) destacou a importância da integração entre os municípios da Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 09/09/2022 16:10 | Atualizado 09/09/2022 16:12

Aconteceu ainda um debate sobre projetos regionais em Saúde, que serão apresentados em novembro para a Secretaria de Estado Divulgação

Nilópolis - Na última terça-feira (6/9), o prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), se reuniu com prefeitos e secretários de Saúde da Baixada Fluminense, na sede do Consórcio Intermunicipal Saúde Baixada Fluminense (Cisbaf), em Nova Iguaçu, para a realização da Assembleia Geral do Conselho de Municípios.Os temas abordados no encontro foram a Mortalidade Prematura por Doenças do Aparelho Circulatório, produzido pelo Cisbaf, a inclusão do município Engenheiro Paulo de Frontin como ente consorciado. E, ao final, aconteceu um debate sobre projetos regionais em saúde, que serão apresentados em novembro para a Secretaria de Estado."Essa integração entre os prefeitos da nossa região é muito importante, temos muitos desafios pela frente e apenas juntos vamos enfrentá-los da melhor maneira", destacou o prefeito nilopolitano.