Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis iniciou novas benfeitorias do pacote 'Dá-lhe Obras' no município. Elas estão acontecendo na rua João Pessoa, no Centro, com a construção de novas calçadas entre o Colégio Estadual Antônio Figueira de Almeida (AFA) e o Posto de Saúde Central, no Viaduto Marcel Luís Sette Fortes de Almeida, no limite com o município de Mesquita, em Édson Passos, e em nove praças.



O prefeito Abraãozinho (PL) passou pelo local na última segunda-feira (05/09). "Uma segunda-feira de manhã, a gente já está aqui trabalhando, acompanhando de perto o início dessa obra aqui na Mirandela com a João Pessoa, a recuperação de toda extensão da calçada, uma obra que vai trazer mais segurança e, principalmente, acessibilidade para os nossos moradores", disse o prefeito.

Nove praças do município serão reformadas Divulgação / PMN



"Quero ver como vai ficar a calçada. Acredito que vá ficar bom. Quero uma cidade com menos buraco", disse a estudante do AFA, Laís Oliveira da Silva, de 12 anos. A Raiane Cristina da Silva, de 22 anos, trabalha de atendente na loja Gelo de Cesar, localizada na rua João Pessoa, e aguarda pela nova calçada. "Já estava na hora de melhorar as calçadas dessa rua. Muitos buracos e passam idosos por aqui. O povo merece uma cidade melhor".



Já foram iniciadas também a obra de reurbanização do viaduto Marcel Luís Sette Fortes de Almeida. E também nove praças do município serão reformadas. São elas: Praça Benedito Vaz Vieira, Praça dos Estudantes, Praça Osmar Serpa de Carvalho, Praça de Esportes da Armada, Praça José Roberto, Praça Beija Flor, Praça 21 de agosto, Praça do Vasquinho e Praça Manoel Gonçalves dos Santos.