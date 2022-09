Luis Caio retratará uma temática em torno do meio ambiente e sustentabilidade, apresentado através de figuras humanas - Divulgação

Publicado 08/09/2022 19:11 | Atualizado 08/09/2022 19:25

Nilópolis - O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio do Edital Rua Cultural RJ, incentivam o projeto Baixada Arte Urbana (BAU), que promoverá a criação de um grande painel de 100 metros quadrados com artes em grafite nos muros do Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, com inauguração marcada para o dia 25 de setembro.

Os artistas Dante Urban, Luis Caio e Priscila Rooxo, todos moradores da Baixada Fluminense, vão expressar com suas obras a representatividade feminina, a importância da sustentabilidade e do meio ambiente nos muros desse parque localizado entre os maciços da Pedra Branca e do Mendanha, situado no bioma da Mata Atlântica. O Parque Natural é um patrimônio ambiental que conta com uma grande área ecológica e de lazer para a população nilopolitana e moradores de cidades próximas.



A artista Priscila Rooxo, moradora da Baixada Fluminense, vai expressar com suas obras a representatividade feminina Divulgação A realização é da empresa Oficina de Ideias, sob gestão de Fábio Mateus, o Baixada Arte Urbana (BAU) busca mostrar que locais públicos e abertos são espaços para promoção do bem-estar social. “O papel da arte está conectado a ações que promovam a ressignificação e transformação desses lugares em ambientes culturais a céu aberto”, afirmou Fábio Mateus, morador de Nilópolis durante 20 anos, que tem um grande carinho pelo município.

O projeto propõe conjugar a cultura com o meio ambiente, promovendo uma identificação natural da comunidade com o espaço do Parque do Gericinó e a aproximação da população com a linguagem de artes visuais. Serão pintados ao longo do muro três painéis, que de forma harmoniosa apresentarão a temática da sustentabilidade, meio ambiente e a representatividade feminina, com a provocação de reflexão sobre questões sociais importantes para o presente e futuro da sociedade.







O artista Dante Urban retrataa temática em torno do meio ambiente e sustentabilidade, apresentado através de figuras humanas, caricaturas e/ou animais, com toques geométricos e traços fortemente demarcados Divulgação



Questões essas, sempre presentes no trabalho de Priscila Rooxo, que em suas pinturas aponta traços do lugar onde vive, em um pensamento sobre o território e gênero em suas obras. O trabalho será marcado com uma paleta de cores vivas e traços femininos, em uma espécie de poesia narrada através das ilustrações, que irão ressaltar ainda mais sua obra.Nos trabalhos dos artistas Dante Urban e Luis Caio, a temática retratada será em torno do meio ambiente e sustentabilidade, apresentado através de figuras humanas, caricaturas e/ou animais, com toques geométricos e traços fortemente demarcados nas obras, propondo uma visão contemporânea sobre questões que precisam de reflexão quando pensamos em qual mundo queremos estar no futuro.No dia da inauguração dos trabalhos destes artistas, o projeto terá apresentação musical com artistas locais, e promoverá uma oficina de grafite e pintura muralista para 30 crianças dentro do Parque Natural do Gericinó, para estabelecer um vínculo com a comunidade, relacionando suas atividades do dia a dia com o acesso à arte urbana.

No dia da inauguração, o projeto terá apresentação musical e promoverá uma oficina de grafite e pintura muralista para 30 crianças dentro do Parque Natural do Gericinó Divulgação / PMN