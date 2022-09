Os jogadores realizaram uma série de treinos durante a semana para o confronto contra o Paduano - Divulgação

Publicado 09/09/2022 21:18 | Atualizado 09/09/2022 21:19

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade, de Nilópolis, busca sua primeira vitória no Campeonato Carioca da Série B1, neste sábado (10/09), contra o Paduano, às 15h, no Estádio Joaquim Almeida Flores, casa do Quero-Quero nilopolitano.



Os comandados do técnico Ney Barreto estrearam, no último domingo (03/09), com um empate em 1 a 1 contra o Serra Macaense, na primeira rodada da Taça Maracanã (primeira fase).

O técnico Ney Barreto (azul) tenta a primeira vitória na Série B1 do Cariocão Divulgação