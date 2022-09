A nova Rainha de Bateria ocupará o posto de Raíssa de Oliveira, após 20 anos - Divulgação/ Eduardo Hollanda

Publicado 14/09/2022 12:20 | Atualizado 14/09/2022 12:33

Nilópolis – O sonho de ser Rainha de Bateria da Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, uma das agremiações mais vencedoras do Carnaval, abrirá inscrições para o Concurso visando ocupar o posto, que durante os últimos 20 anos foi ocupado por Raíssa de Oliveira. As interessadas poderão se inscrever gratuitamente neste sábado (17/09), das 10h às 13h, na quadra da escola, que fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, de Nilópolis.



Para participar do Concurso, a futura rainha deverá ter a partir de 16 anos completos até o Carnaval de 2023.



As candidatas que perderem o prazo terão uma segunda chance de inscrição, no dia 19 de setembro (segunda-feira), das 19h às 22h.

Documentação necessária:



* Cópia da Identidade;

* 1 foto de corpo inteiro;

* Caso tenha menos de 16 anos, comprovante de matrícula escolar;

* Preencher um formulário no ato da inscrição, onde deverá escrever em 5 linhas qual a sua ligação com a Beija-Flor de Nilópolis.



*Pessoas que não comprovarem história, vivência ou desfiles com a Beija-Flor não serão inscritas.