A finalidade foi reafirmar as regras de ouro e conduta dos funcionários para que possam realizar um atendimento de excelência junto aos usuáriosDivulgação

Publicado 12/09/2022 23:16

Nilópolis - O que o cliente vê, ouve e sente? Qual é a percepção que ele tem da empresa? Essas perguntas foram esclarecidas em forma de palestras e dinâmicas, ministradas pela equipe de Atendimento da Águas do Rio, ao longo da semana, no Treinamento de Postura realizado no teatro da Casa de Cultura, em Nova Iguaçu, para mais de 300 colaboradores de Nilópolis e outros municípios da Baixada Fluminense (Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Mesquita).

A finalidade do encontro foi reafirmar as regras de ouro e conduta dos funcionários para que possam realizar um atendimento de excelência junto aos usuários dos serviços de distribuição de água. Durante a atividade, além de palestras com formatos dinâmicos, o encontro ainda contou com uma peça teatral, que retratou diversas situações do dia a dia do funcionário, através de forma lúdica.

O evento contou com a participação de todos os gestores responsáveis pela Baixada Fluminense, além dos diretores superintendente e executivo, Luiz Fabbriani e Vitor Hugo, que abriram o encontro com falas significativas sobre postura, bom atendimento e profissionais além da conta. “Procuramos criar esse treinamento para enfatizar e reafirmar as condutas que esperamos dos nossos colaboradores com a população e a excelência no trabalho. Nosso objetivo é capacitar e valorizar todo nosso efetivo. Através qualificações, nossos colaboradores poderão conhecer ainda mais a empresa e prestar um melhor atendimento aos usuários”, concluiu Fabbriani.

O evento na Casa de Cultura de Nova Iguaçu reuniu 300 colaboradores da Águas do Rio na Baixada Divulgação Para o diretor executivo, Vitor Hugo, as capacitações são fundamentais para humanizar o atendimento e preparar os colaboradores para uma atuação em campo diferenciada. " Nosso principal objetivo é que ao ter contato com a Águas do Rio, o cliente se sinta acolhido e escutado e, do outro lado, nossos colaboradores se sintam empoderados, tratando cada atendimento de forma individual", completou.

O encerramento se deu com a com dinâmica realizada pela analista de Recursos Humanos, Tatiane Pita, mostrando o quanto a empresa conhece e se preocupa com cada colaborador. Além das apresentações de vídeos com depoimentos de moradores elogiando a atuação dos profissionais da companhia.