A ETA Guandu abastece Nilópolis e os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, e Belford Roxo - Acervo / CEDAE

Publicado 17/09/2022 15:45 | Atualizado 17/09/2022 15:47

Nilópolis – A CEDAE informou, nesta sexta-feira (16/09), que as chuvas intensas que atingiram Nilópolis e outros municípios da Região Metropolitana causaram impactos no tratamento de água da Companhia. Com isso, a Águas do Rio deverá ajustar o fornecimento conforme decisão da Cedae. Esta redução poderá gerar oscilações no abastecimento na área atendida pela estação de tratamento de água (ETA) Guandu.

A ETA Guandu abastece Nilópolis e os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, e Belford Roxo. Segundo comunicado da Companhia Estadual, técnicos estão trabalhando para retomar a carga total assim que normalizada a situação.

A concessionária solicita aos seus clientes comerciais e residenciais que reservem água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias e informa que está à disposição pelo 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagem via WhatsApp.