Os policiais militares com o fuzil, espingardas e as munições - Twitter / Pmerj

Publicado 15/09/2022 19:17 | Atualizado 15/09/2022 19:17

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam um fuzil, duas espingardas, três granadas e munições em ação, nesta quinta-feira (15/09), na Rua Ernesto Vieira, no bairro de Olinda, em Nilópolis, no limite com Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na operação, seis criminosos foram presos.



Ao longo do dia, a Polícia Militar apreendeu sete fuzis em todo o Estado do Rio de Janeiro.



A ocorrência foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).