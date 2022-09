O Nova Cidade conseguiu importante vitória contra o tradicional Campo Grande - Divulgação / Thiego Mattos

Publicado 18/09/2022 22:15 | Atualizado 18/09/2022 22:22

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade conseguiu sua primeira vitória na Série B1 do Campeonato Carioca, neste domingo (18/09), ao derrotar o Campo Grande por 3 a 1, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O importante triunfo do Quero-quero, foi válido pela terceira rodada da Taça Maracanã (1ª fase).



O confronto aconteceu no tradicional Estádio de Moça Bonita, em Bangu Divulgação / Thiego Mattos

Serão 11 rodadas na Taça Maracanã, com apenas os quatro primeiros avançando para as semifinais da Série B1 do Cariocão. Os três últimos serão rebaixados para a Série B2.



O Nova Cidade retorna aos gramados nesta quarta-feira (21/09) contra o CEAC/Araruama, às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. O Gigante da Baixada, comandado pelo técnico Ney Barreto, chegou aos quatro pontos na competição, somando uma vitória, um empate e uma derrota, ocupando a sexta colocação. "Trabalhamos duro durante a semana pra conseguir essa vitória, depois da difícil derrota na última derrota. Temos que levar essa vontade para a próxima rodada", destacou Marquinhos, autor de dois gols no jogo

Confira a classificação da Série B1 do Cariocão Divulgação / Ferj