Uma tenda foi montada na frente da sede da Prefeitura, para chamar a atenção de pedestres e servidores públicos para a importância do mês dedicado à prevenção ao suicídio - Divulgação / PMN

Nilópolis - A diretora do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) II Espaço Vivo, em Nilópolis, Cláudia Sales, montou uma tenda na frente da sede da Prefeitura, nesta segunda-feira (19/09), para chamar a atenção de pedestres e servidores públicos para a importância do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. “Queremos falar sobre o assunto e prevenir o suicídio. Esse assunto, muitas vezes, é considerado tabu, até porque há religiões que dizem que é um pecado mortal. Se, com essa ação, a gente conseguir salvar uma vida, estou feliz”, declarou Cláudia.



“Muitas vezes a pessoa passa por problemas e não consegue resolvê-los. Ela tem vergonha de falar o que sente e o suicida quer acabar com o problema, não com sua vida”, explicou a diretora do CAPS II, contando que uma pessoa chegou perto dela chorando durante a manhã e admitiu que estava tendo pensamentos suicidas.



Tendas colocaram em exposição trabalhos feitos pelos pacientes nas oficinas de artesanato, como, pulseiras de miçangas, tapetes, chaveiros, porta-toalhas, entre outros Divulgação

Ela e sua equipe montaram duas tendas e colocaram em exposição trabalhos feitos pelos pacientes nas oficinas de artesanato. Eram pulseiras de miçangas, tapetes de retalhos, chaveiros, porta-toalhas, entre outros. A psicóloga Flávia Monteiro, que atende muitos participantes, explicou que são oferecidas também oficinas de música, educação, saúde e terapia em grupo.

O objetivo do CAPS é permitir a reinserção social do indivíduo. Ele surgiu depois da reforma psiquiátrica, definida pela lei 10.216, de 2001, que definiu o fechamento gradual de manicômios e hospícios que proliferavam país afora. A Lei Antimanicomial, que promoveu a reforma, tem como diretriz principal a internação do paciente somente se o tratamento fora do hospital se mostrar ineficaz.



A ação chamou a atenção de pedestres e servidores públicos para a importância do Setembro Amarelo Divulgação / PMN

Alba Valéria faz tratamento no CAPS desde 2018 e elogiou o trabalho feito por Cláudia Sales. “Eu tenho depressão e esquizofrenia e, além do atendimento psiquiátrico, faço tratamento psicológico lá”, contou a senhora.

O atendimento no CAPS é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Senador Fernando Mendes, sem número, ao lado do SAMU. Se não for um paciente que se enquadre no tipo de serviço oferecido pela instituição, eles encaminham a pessoa para um psicólogo do Complexo de Saúde Jorge David.