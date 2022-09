A partida em Nilópolis foi bastante equilibrada, com o Nova Cidade ficando no empate com o Araruama - Divulgação / Marcos Faria

Publicado 21/09/2022 20:13 | Atualizado 21/09/2022 20:19

Os capitães dos dois times e a arbitragem antes da bola rolar no campo do Nova Cidade Divulgação / Marcos Faria

O Nova Cidade está na sétima colocação. O Serrano lidera a Série B1 Divulgação / Ferj

Nilópolis – O Nova Cidade desperdiçou nesta quarta-feira (21/09) uma ótima chance de encostar nos líderes da Série B1 do Campeonato Carioca. Jogando em seus domínios, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, o Quero-quero ficou no empate em 0 a 0 com o CEAC/Araruama, pela quarta rodada da Taça Maracanã (1ª fase).Com o resultado, os nilopolitanos estão na sétima colocação com dois empates, uma vitória e uma derrota, com cinco pontos. Apenas os quatro primeiros avançam, após 11 rodadas disputada na Taça Maracanã.A partida no Joaquim de Almeida Flores foi bastante equilibrada. Os números do jogo apontaram 13 finalizações para os comandados do técnico Ney Barreto, que ainda desperdiçou um pênalti durante o jogo. O time da Região dos Lagos arriscou 11 chutes contra o gol do Gigante da Baixada.O Nova Cidade retorna a campo no próximo sábado (24/09), contra o Pérolas Negras, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende.