Publicado 21/09/2022 11:03 | Atualizado 21/09/2022 11:13

Nilópolis - Há muitos anos esperadas pelos moradores de Nilópolis, as obras da Vila Olímpica Marcos Fernandes e do Calçadão de Olinda, foram entregues no último sábado (17/09). Frequentadores de ambos os locais comemoraram as benfeitorias realizadas por meio do pacote "Da-lhe Obras".



O calçadão de Olinda recebeu nova cobertura, iluminação de led e urbanização. Foram trocadas parte da pavimentação, drenagem e pisos. Vendedor do hortifruti Vem Ver de Olinda há dois anos, Reinaldo Júnior Araújo, de 24 anos, achou necessária a reconstrução do calçadão. "Essa reforma foi necessária, principalmente pela parte da alagação que existia quando chovia. Foi uma grande melhora para gente, estamos satisfeitos." "Hoje é um dia de muita felicidade porque estamos aqui contemplando grandes obras que conquistamos através de um grupo de trabalho sério e digno. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que estaríamos entregando tantas coisas em tão pouco tempo. E é por meio dessa união, de trabalho e de diálogo que temos com a população, que vamos realizar e entregar dias cada vez melhores para essa cidade", discursou o prefeito Abraãozinho (PL).

Jorge Moreira da Silva, de 80 anos, mora em um dos prédios localizados no calçadão. Acostumado a passar tempo sentado na porta de casa, agora ele se sente seguro. "Esses tantos anos que moro aqui, foi a melhor obra que já vi até hoje. Ficou muito melhor o ambiente. Antes da obra qualquer chuva enchia a nossa casa, muitas motos passavam por aqui."

As inaugurações foram celebradas por autoridades da Prefeitura, comerciantes e moradores do município. "A missão da Secretaria de Obras é entregar uma infraestrutura de melhor qualidade por toda a nossa cidade", destacou o secretário de Obras, Flávio Vergueiro.

Vila Olímpica

A Vila Olímpica também está de cara nova no bairro Frigorífico. A fachada foi totalmente reconstruída, foram acrescentadas novas quadras, vestuários, academias e iluminação de led. Moradores da região relataram a espera por essa benfeitoria e mostraram o entusiasmo para iniciar as atividades no novo local. "A vila ficou show. Já fiz ginástica aqui, moro aqui perto e agora estou motivada a frequentar mais vezes, já marquei com as minhas amigas", disse a moradora do bairro, Maria Auxiliadora, de 78 anos.



O aluno da E.M. Nilo Peçanha, César Ricardo Barreto dos Santos, de 15 anos, é jogador de handebol pelo projeto Jogos da Baixada. Ele participou do amistoso e aprovou a nova quadra. "O campo e a quadra estão bem melhores agora. Estou ansioso para jogar mais vezes aqui", contou animado. "Hoje aqui na inauguração tivemos a apresentação dos alunos que já participam das atividades na Vila Olímpica. São eles do futebol, voleibol, handebol, futebol de salão, futebol de campo, zumba, ginástica para terceira idade, capoeira, MMA, funcional, e da academia, que já está em pleno funcionamento", salientou o secretário de Esporte e Lazer, Betinho Batista.