Nilópolis

Nova Cidade fica no empate com o Araruama pela Série B1 do Campeonato Carioca

Quero-quero não saiu do 0 a 0 com o time da Região dos Lagos, nesta quarta (21), no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis

Publicado 21/09/2022 20:13 | Atualizado há 1 dia