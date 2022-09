O Hospital Municipal Juscelino Kubitschek fica no Centro de Nilópolis - Divulgação

Publicado 22/09/2022 14:54 | Atualizado 22/09/2022 14:57

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), a secretária municipal de Saúde, Lenise Monteiro, e a presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada (CISBAF), Rosangela Bello, visitarão as obras que estão sendo realizadas no Hospital Municipal Juscelino Kubistchek, no Centro, nesta sexta-feira (23/09), às 10h.

Depois de aproximadamente 07 anos fechado, as benfeitorias possibilitarão a reabertura da unidade de saúde e a intenção é regionalizar o hospital com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Serviço:

Visita às obras no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek

Data: 23/09 (sexta-feira), às 10h

Local: Rua Zezinho, 111, Centro, Nilópolis