O zagueiro Carlão marcou o gol da vitória do Pérolas Negras sobre o Nova CidadeDivulgação / Vinicius Valim

Publicado 25/09/2022 14:14 | Atualizado 25/09/2022 14:20

Classificação da Série B1 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade foi derrotado pelo Pérolas Negras por 1 a 0, neste sábado (24/09), no Estádio do Trabalhador, em Resende, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca da Série B1. O resultado afastou o Quero-quero do G-4, que caiu para a oitava posição, com cinco pontos. Carlão marcou o gol da vitória para o time do sul-fluminense, que ocupa o 4º lugar, com oito.Os jogadores nilopolitanos comandados pelo técnico Ney Barreto não conseguiram conter o ímpeto do Pérolas Negras, que foi sempre melhor no jogo, finalizando 14 vezes, contra apenas cinco do Gigante da Baixada.O próximo jogo do Nova Cidade acontece nesta quarta-feira (28/09), em casa, contra o Serrano, às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, pela 6ª rodada da Taça Maracanã.