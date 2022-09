Luis Caio representa com a sua arte em grafite a conexão entre os eixos temáticos da sustentabilidade e da preservação do Meio Ambiente - Divulgação / Felipe Bragança

Publicado 23/09/2022 20:09 | Atualizado 23/09/2022 20:15

Nilópolis – O Parque Natural de Gericinó, em Nilópolis, recebe neste domingo (25/09), mais uma edição do projeto “Arte na Natureza”, das 9h às 17h. A programação será bem diversificada com o projeto Baixada Arte Urbana (BAU), Feirinha Cultural do Geri e apresentação de carimbó do grupo Flores da Alegria.



O projeto "Baixada Arte Urbana (BAU)" será a principal atração do domingo, com a inauguração do painel de 100 metros quadrados com artes em grafite nos muros na entrada do parque. Dante Urban, Luis Caio e Priscila Rooxo são moradores da Baixada Fluminense e vão se expressar com suas obras nos muros do parque localizado entre os maciços da Pedra Branca e do Mendanha, situado no bioma da Mata Atlântica.



O Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, fica na rua Antônio João Mendonça, s/n, Centro, de Nilópolis Divulgação / PMN

O evento será embalando com o som do rap, estilo musical surgido nas cidades e integrante da cena cultural conhecida como Hip Hop. Haverá ainda oficina oferecida às crianças no local pelos artistas autores das obras.

Programação: "Arte na Natureza" - 25/09



9h: Baixada Arte Urbana

9h às 17h: Feirinha Cultural do Geri

15h: Apresentação de carimbó do grupo Flores da Alegria



O Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, fica na rua Antônio João Mendonça, s/n, Centro.