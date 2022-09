A atividade acontece anualmente em comemoração ao Dia da Árvore, que é celebrado em 21 de setembro - Divulgação / PMN

Publicado 26/09/2022 19:25 | Atualizado 26/09/2022 19:26

Nilópolis - O Clube de Desbravadores realizou, neste domingo (25/09), um plantio de 100 mudas no Horto Municipal de Nilópolis, que fica dentro do Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão. A atividade acontece anualmente em comemoração ao Dia da Árvore, que é celebrado em 21 de setembro.

O plantio do Clube de Desbravadores de Nilópolis é realizado há mais de uma década Divulgação

Apesar de ser um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia que segue os princípios do escotismo, meninos e meninas de qualquer religião são bem vindos a participarem das ações dos Desbravadores. "As crianças de 6 a 9 anos acampam com os pais, as de 10 a 15 anos acampam sozinhas", explicou o Sr. Muniz, coordenador do plantio do Clube de Desbravadores de Nilópolis, que realiza este trabalho há mais de uma década.Ele também destacou que ainda por conta da pandemia de Covid-19, apenas 100 desbravadores, de diferentes cidades da Baixada Fluminense, estiveram presentes neste domingo, mas que em anos anteriores, mais de mil mudas já foram plantadas no Gericinó. Dean Senra, secretário de Meio Ambiente, e Raquel Rossi, subsecretária de Meio Ambiente, também acompanharam o plantio.