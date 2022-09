Famílias nilopolitanas foram beneficiadas com o gesto da Beija-Flor - Divulgação

Publicado 27/09/2022 19:56 | Atualizado 27/09/2022 20:02

Nilópolis – O Dia de Cosme e Damião, celebrado nesta terça-feira (27/09), nunca é um dia qualquer na Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. Seguindo a sua tradição, a agremiação nilopolitana distribuiu mais de 2 mil cestas básicas para a comunidade local.

A Beija-Flor manteve a tradição de entrega de cestas básicas no Dia de Cosme e Damião Divulgação

Milhares de famílias da região puderam ser beneficiadas com o tradicional gesto de solidariedade da Soberana do Carnaval, no dia de um dos Padroeiros das Crianças.