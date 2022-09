Os jogadores do Nova Cidade treinaram forte para o confronto contra o Serrano - Divulgação / Geovane Luís

Os jogadores do Nova Cidade treinaram forte para o confronto contra o SerranoDivulgação / Geovane Luís

Nilópolis – O Nova Cidade tem um difícil confronto pela 6ª rodada do Campeonato Carioca da Série B1, nesta quarta-feira (28/09), recebendo o Serrano, às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis. O Quero-quero ocupa a oitava colocação na competição, e uma derrota pode levar o time para o Z-3, a zona de rebaixamento do torneio.



O Serrano é o terceiro colocado, com nove pontos, dentro do G-4 na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

O técnico Ney Barreto teve poucos dias para acertar o time visando o jogo contra o time de Petrópolis, pela Taça Maracanã (1º turno), depois da derrota de 1 a 0 para o Pérolas Negras, na última rodada.