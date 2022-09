os artistas Dante Urban, Luis Caio e Priscila Rooxo, todos moradores da Baixada Fluminense, expressaram em suas obras a importância do meio ambiente, da sustentabilidade e da representatividade feminina - Divulgação / PMN

Publicado 28/09/2022 20:33 | Atualizado 29/09/2022 00:59

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho David (PL), se uniu a crianças e adultos que pintaram uma parte do painel de grafite criado em 180 metros quadrados do muro na entrada do Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão. Eles se reuniram na manhã do último domingo (25/09). Além da oficina de grafite, pessoas de todas as idades puderam também desenhar em grandes folhas de papel disponibilizadas pela equipe que dava suporte ao evento.



O produtor Fábio Mateus apresenta o projeto ao prefeito e demais autoridades Divulgação / PMN

"Esta manhã é de muita felicidade. O Parque do Gericinó é o pulmão de nossa cidade, nosso contato com a natureza e tudo que a gente puder fazer para melhorar nossa cidade, vamos fazer. Queremos estimular a arte urbana aqui dentro cada vez mais. Já pensamos em criar uma pista de skate e outros equipamentos. Vocês já trouxeram a arte, uma arte até pouco tempo incompreendida", comemorou Abraãozinho David, antecipando que já foi publicado edital sobre a licitação da obra do teatro municipal. O evento Baixada Arte Urbana (BAU), organizado pela Oficina de Ideias, foi possível graças ao incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio do Edital Rua Cultural RJ. A produtora convidou os artistas Dante Urban, Luis Caio e Priscila Rooxo, todos moradores da Baixada Fluminense, que expressaram com suas obras a importância do meio ambiente, da sustentabilidade e da representatividade feminina.



Além da oficina de grafite, pessoas de todas as idades puderam também desenhar em grandes folhas de papel disponibilizadas pela equipe que dava suporte ao evento Divulgação

Dante Urban é nilopolitano e já trabalhou em diversas intervenções de arte na cidade de Mesquita. Possui trabalhos para marcas importantes como a Rede Globo e a Nike. Já Priscila Rooxo, natural de Mesquita, traz nos traços da sua arte como ponto importante para valorização da autoestima da mulher periférica. Luis Caio é o mais experiente do trio. Natural de Queimados, Caio representa a conexão entre os eixos temáticos da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente. Produtor do evento, o empreendedor social Fábio Mateus agradeceu a presença do prefeito, e dos secretários de Meio Ambiente, Dean Senra, e Comunicação, Caio de Araujo. "É importante ver o apoio que sua gestão dá à cultura. Dean Senra e Caio de Araujo foram parceiros que tornaram possível a realização dessa atividade. Me sinto muito feliz em saber também da novidade a respeito do teatro", salientou Fábio Mateus, citando também o empenho de sua equipe.

A artista plástica Gláucia Augusta dos Santos, moradora de Olinda, ficou fascinada com o painel de grafite. “Sou artista plástica, impressionista, e faço pinturas a óleo em tela. Esse painel foi o máximo. É o que estávamos precisando para enaltecer a arte e também o parque. A gente sabe que o grafite para chegar a esse patamar, passou por uma grande estrada. Era visto como uma atitude de baderneiros, de rebeldes. E hoje está abrindo as portas, como essa nave espacial que está abrindo essa porta para uma nova era, uma nova intenção”, afirmou.

Entre as crianças que se divertiam na oficina de pintura estava Maria Flor Menezes, de 4 anos. Ela pintava uma grande folha de papel sob o olhar atento e com a ajuda do pai, o publicitário Ugo Menezes. Concentrada em criar uma imagem abstrata, a menina gostou da atividade e pediu que aconteça sempre. “Gostei de todo o mural, de toda a pintura”, afirmou a garotinha.



O prefeito Abraãozinho também grafitou no evento no Parque Gericinó Divulgação / PMN

Noêmia Januária, 69 anos, mãe de Dante Urban, ajudou a pintar com tinta em spray as asas criadas por seu filho e os colegas Priscila Rooxo e Luís Caio. "É a primeira vez que participo de uma pintura dele e achei o mural lindo demais. Desenhei um coração porque é o meu amor por ele", contou cheia de carinho. Vicente Gomes Damasceno, 9 anos, curtiu fazer as pinturas e espera que tenha sempre ações desse tipo. Ele preferiu a parte das asas no mural, onde depois quer tirar fotos. Morador do Centro de Nilópolis, ele estava acompanhado da mãe, a advogada Jaciara Damasceno. Ela também apreciou o evento. "Incentiva a arte nas crianças e a expressarem o que sentem".

Parque localizado entre os maciços da Pedra Branca e do Mendanha, situado no bioma da Mata Atlântica, o Gericinó também abrigou no domingo o projeto Arte na Natureza, com feira de artesanato, e apresentação de carimbó, além da plantação de mudas de árvores pelo Grupo dos Desbravadores, instituição parecida com os Escoteiros.

A inauguração contou com apresentações musicais de GizaDJ e ClovisDJ, além de show com a cantora rapper Pitty Rocha e o rapper Owddy, com participação de bailarinos.